Kommentar _ Ausg. 18 – 2016

Leuchttürme

In den letzten Tagen war viel über Türme zu hören und zu lesen. Leuchttürme gewissermaßen. Am fünften September feierte das offizielle Südtirol „70 Jahre Pariser Vertrag“. Dieser sei ein „Leuchtturm für Südtirols Entwicklung“ gewesen. Mag sein. Aber da möchte ich gezielt einhaken. Denn auffallend war, dass beim offiziellen Festakt auf Schloss Sigmundskron vor allem die politischen Vertreter der Mehrheitsparteien, also SVP und PD, anwesend waren. Keine Opposition. Kein Volk. Ein Manko, das die Zerrissenheit unseres Landes einmal mehr verdeutlicht.

Es ist nicht gelungen, das runde Jubiläum für die breite Masse der Südtirolerinnen und Südtiroler zugänglich zu machen. Ich wette, dass die meisten die durchwegs umfangreiche Berichterstattung in den Medien gar nicht oder nur mit einem gelangweilten Achselzucken verfolgt haben. Wir sollten uns also Gedanken darüber machen, was uns der „Pariser Vertrag“ heute überhaupt noch bedeutet. Damit dieser Leuchtturm nicht irgendwann aus dem Blickfeld entwischt.

Die von der Südtiroler Landesregierung zum Thema aufgelegte Broschüre hat ebenfalls viel Kritik hervorgerufen. Die Freiheitlichen, die Südtiroler Freiheit und die Bürgerunion sprechen gar von einer „einseitigen Darstellung, wobei entscheidende Fakten ausgeblendet“ seien. Sogar von „parteipolitischem Propagandaheft der SVP“ ist die Rede. Natürlich erstellt mit Steuergeldern. Fakt ist, dass die Rolle der Südtiroler Freiheitskämpfer tatsächlich zu wenig berücksichtig worden ist. Man kann zum bewaffneten Widerstand stehen wie man will, aber man darf nicht die großen und zum Teil bis heute nachwirkenden Entbehrungen dieser Leute einfach außen vor lassen.

Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass der Pariser Vertrag die Basis gelegt hat für eine langfristige Befriedung der damaligen Situation. Und das ist eine großartige Leistung. Denn dieser knapp 30 Zeilen umfassende Vertrag muss im damaligen Kontext gesehen werden. Österreich war damals schlicht nicht in der Position, große Forderung stellen zu dürfen. Und Südtirol sieht sich zwar immer gern als Nabel der Welt, war aber für die damaligen Siegermächte nicht mehr als eine Randnotiz. Das ist Fakt.

Insofern wurde aus diesen knappen 30 Zeilen wahnsinnig viel herausgeholt. Es wurden Kompetenzen (und vor allem Geld) ins Land geholt, welche dem Land Wohlstand gebracht haben. Doch nur Zufriedenheit schafft und erhält auf Dauer den Frieden. Zufriedenheit ist also das Maß aller Dinge. Davon sind wir jedoch heute weiter entfernt als vor 70 Jahren. Der Grad an Zufriedenheit nimmt nämlich von Jahr zu Jahr ab. Wird immer mehr abgelöst durch Neid und Missgunst. Neid macht aber auf Dauer einsam. Wir müssen also aufpassen, dass wir den Kompass und damit den Blick für‘s Wesentliche nicht verlieren. Damit uns der Leuchtturm wieder den Weg in den sicheren Hafen weist.

Reinhard Weger