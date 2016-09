Kommentar _ Ausg. 19 – 2016

Wachstum mit Maß

Derzeit wird intensiv über die Sperrung der Pässe diskutiert. Unsere Bergwelt wird in der Hochsaison täglich vergewaltigt. „Immer mehr, immer höher“ lautet die Maxime der „Genussmenschen“, die das mit Erholung verwechseln. „Touristen sind geldbewaffnete Besatzer“ hat einmal der deutsche Philosoph, Schriftsteller und Journalist Manfred Hinrich mit spitzer Zunge gesagt. So weit würde ich nicht gehen. Tatsache ist aber, dass der Massentourismus unser Land geprägt hat wie keine andere Epoche. Nicht ausschließlich in positiver Hinsicht.

Der Historiker Hans Heiss hat in dieser Zeitung vor knapp einem Jahr in Bezug auf den Massentourismus von den „sieben Hauptsünden“ gesprochen. Im Genussland Südtirol wird zu salopp mit Grund und Boden umgegangen. Täglich wird ein Fußballfeld neu unter den Bagger genommen, um darauf Wohnbauzonen, Gewerbeflächen, Infrastrukturen und eben auch touristische Einrichtungen erstehen zu lassen. Der zweite Aspekt ist jener des drohenden Umbaus, ja des Kippens der Landschaft, wie Heiss befürchtet. Für ihn ist Landschaft mehr als ein Ornament. Sie ist die Verbindung von Wahrnehmung und Wirklichkeit, die Verschmelzung von gestalteter Außenwelt und unserem inneren Wohlbefinden.

Die Zerstörung von Landschaft bedeutet damit auch die Vernichtung von Harmonie, Offenheit und Perspektiven. Darauf weist auch der bekannte Hotelier Michil Costa immer wieder hin. Denn unsere Landschaft ist eine der reichsten Europas. Doch diese Balance wird Jahr um Jahr mehr gestört, nicht zuletzt durch touristischen Zugriff, mit massiven Attacken auf die Landschaftsqualität. Damit wird aber auch die Lebensqualität maßgeblich eingebremst. Mit großen Nachteilen für alle.

Rund um das Flughafenreferendum wurde auch viel über die Mobilität und Erreichbarkeit unseres Landes diskutiert. Die Fakten sind jedenfalls klar. Noch 2009 wurden 28,017 Mio. Übernachtungen mit 5,5 Mio. Gästeankünften generiert, 2014 bedurfte es für knapp 28,5 Mio. Nächtigungen bereits 6,14 Mio. Ankünfte. Für ein Nächtigungs-Plus von nur zwei Prozent bedurfte es also um 11 Prozent mehr an Ankünften. Die Gäste verkürzen also ihre Aufenthaltsdauer, sie werden zahlreicher und wollen grenzenlose Mobilität. Wenn die Spirale so weitergedreht wird, werden das die Menschen im Lande aber irgendwann nicht mehr mitmachen. Und die Natur sowieso nicht.

Daher müssen „Grenzen des Wachstums“ fixiert werden. Hans Heiss hat auch eine Zahl: etwa 30 Mio. Nächtigungen sind genug! Allerdings soll ein sanfter Ganzjahrestourismus samt „Klima-Tourismus“ gefördert werden. Das Ganze begleitet durch ein auf die Natur und die heimische Bevölkerung ausgerichtetes Mobilitätskonzept. Damit ist die Vorgabe für die Pässe schon gegeben. Denn das ungebremste Streben, seine Wünsche nach immer mehr Besitz und Geld zu befriedigen, wäre so, wie Feuer mit Stroh zu löschen. Das klappt auch nicht!

Reinhard Weger