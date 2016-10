Kommentar _ Ausg. 20 – 2016

Tatort Kindergarten

Die Kindergärtnerinnen sind stuff. Sie klagen über zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung und zu wenig Gehör. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Nun: Überarbeitung ist im Prinzip eine gefährliche Krankheit, die in der Regel hohe Beamte befällt, die angeln gehen wollen. Spaß beiseite - angeln gehen die Kindergärtnerinnen sicher nicht. Dazu hätten sie auch gar nicht die nötige Zeit. Daher ist es wichtig, mit diesem Vorurteil einmal auszuräumen.

Die Probleme in den Kindergärten dürfen aber nicht tot geschwiegen werden. Denn der Eintritt in den Kindergarten stellt für Kinder einen neuen, spannenden Lebensabschnitt dar. Es ist der erste und wohl auch einer der wichtigsten Schritte in die Selbstständigkeit. Doch dieser Lebensabschnitt ist nicht selten mit Problemen verbunden. Daher ist es notwendig, dass die Kinder nicht nur ordentliche Raumverhältnisse, sondern auch ein pädagogisches Umfeld vorfinden, das von Harmonie, Sicherheit und Geborgenheit gezeichnet ist.

Die jüngsten Entwicklungen gehen aber in eine andere Richtung. Das pädagogische Personal wird mit immer mehr Arbeit zugedeckt und der bürokratische Spießrutenlauf ist zum tagespolitischen Geschäft geworden. Ein großes Problem, denn Bürokratie ist die moderne Form von Freiheitsberaubung, wie es Prof. Dr. Hans-Jürgen Seeger einmal ausgedrückt hat. Da bei uns aber immer versucht wird, mit der Bürokratie die Bürokratie abzubauen, ist das eine Endlosschleife. Ein trostloser Ausblick!

Darüber hinaus möchte ich den Fokus auch auf ein weiteres Problem richten, über das nur marginal diskutiert wird. Statistische Studien gehen davon aus, dass knapp 20 Prozent der Buben und rund 16 Prozent der Mädchen sogenannte „Verhaltensstörungen“ aufweisen. Bei weiteren 15 Prozent der Buben und 23 Prozent der Mädchen stellte eine deutsche Untersuchung unlängst eine „grenzwertige Auffälligkeit“ fest. Auch hierzulande gibt es offenbar immer mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten - bereits im Kindergarten. Das muss uns zu denken geben. Denn die Kinder von heute sind die Macher von morgen. Sie sind unsere Zukunft.

Die Gründe für Verhaltensstörungen sind vorrangig im Elternhaus zu finden. Denn vielen Kindern von heute fehlt schlicht die Erziehung. Die Eltern müssen arbeiten und die Kinder werden „abgestellt“. Der übermäßig häufige Einsatz elektronischer Medien, um die Kinder „ruhigzustellen“, ist eine weitere gesellschaftliche Falle. Fakt ist, dass sich die Gesellschaft ändert. Dem muss Rechnung getragen werden. Wie das bewerkstelligt werden kann, darüber gibt es beim Kindergartenpersonal weitgehende Einigkeit. Die Reduktion der Klassengrößen, Halbklassenunterricht und zusätzliches Personal. Die Rahmenbedingungen müssen jedenfalls stimmen. Das aber kann nur bedeuten, dass den Kindergärten genügend Ressourcen zugesprochen werden. Alles andere kommt uns als Gesellschaft letztlich noch weitaus teurer zu stehen!

Reinhard Weger