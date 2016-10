Kommentar _ Ausg. 21 – 2016

Lebendige Kirche

Die gesamte vergangene Woche feierte die Pfarrei Bruneck das 150. Weihejubiläum der Stadtpfarrkirche „Maria Himmelfahrt“. Seinerzeit wurde die damalige Kirche von einer gewaltigen Feuersbrunst verzehrt. Vor exakt 150 Jahren wurde sie wieder feierlich geweiht. Dieses Jubiläum wurde innig gefeiert. Es war ein würdiges Fest. Viel Bewegung, viel Aktionismus und viele gute Vorsätze. Dekan Josef Wieser hat neue Wege vorgegeben. Er sprach oft von einer „lebendigen Kirche“. Nicht die schönen Mauern, sondern die Menschen – drinnen und draußen – zählen. Auf die komme es an.

Die Kirche soll eben nicht allein ein Gebäude sein, wo der Pfarrer Gott verehrt und die Frauen den Pfarrer. Dekan Wieser hat die Kirche zu einem Ort gemacht, wo man sich austauscht, wo man miteinander spricht. Ein erfrischender Umstand in Zeiten, wo vor allem die jungen Menschen nur mehr virtuell miteinander verkehren. Handys, Chat-Rooms und Computerspiele sind an die Stelle von realen Kontakten getreten. Keine guten Vorzeichen für die Zukunft!

Der Berliner Kardinal Rainer Maria Woelki hat vor zwei Jahren die Losung ausgegeben, dass die Kirche „Sauerteig der Menschen, Salz der Erde und Licht der Welt“ sein soll. Es brauche „engagierte Christen“. Eine individualistische Einstellung, in der die Menschen fast nur noch um sich selbst kreisen und nur für sich da sein wollen, behindere nicht nur das Zusammenleben der Menschen, es behindere erst recht auch den Aufbau der Kirche. „Denn die lebt ja vom Miteinander und vom Füreinander“, so der Berliner Bischof. In dieselbe Kerbe schlug auch Dekan Wieser.

So manche Untugend der heutigen Gesellschaft muss aber hinterfragt werden. Denn Neid und Missgunst sind auch in unserem schönen, christlichen Land zu täglichen Begleitern geworden. In vielen Familien bedeutet Christentum nur noch, dass man gerade mal zur Großmutter und zur Hauskatze freundlich ist. Denn von der Großmutter gibt es ja bald etwas zu erben. Schon Martin Luther, der deutsche Theologe und angefeindete Reformator hat seinerzeit die Losung ausgegeben, dass ein Christ wenige Worte, dafür aber mehr Taten umsetzen soll. Ein wahrer Ausspruch!

Klar: Wieser ist kein Lutheraner, aber er hat Recht, als er jene lobte, die sich durch Taten zum Wohle des Nächsten tagtäglich auszeichnen. Davon gibt es – wenigstens hierzulande – noch eine ganze Menge. Hoffen wir, dass es so bleibt. Denn nur so lebt der christliche Gedanke in uns weiter. Damit werden wir zu „Hausgenossen Gottes“, sind im Umkehrschluss also „lebendige Kirche“, wie es Hochwürden Wieser ausdrückte. Damit wir aber lebendige Kirche bleiben, braucht es etwas mehr. Denn wer glaubt, nur ein Christ zu sein, weil er an jedem Sonntag die Kirche besucht, der irrt gewaltig. Man wird ja – frei nach Albert Schweitzer – auch kein Auto, nur weil man in eine Garage geht!

Reinhard Weger