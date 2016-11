Kommentar _ Ausg. 22 – 2016

Engelhaftes

Die Erzengel sind die Schweizer Garde des Himmels. Wehrhaft, von sich überzeugt und stolz auf ihre Bestimmung. Diese Attribute passen auf Christoph Engl wie angegossen. Er hat mit seinem Team vom „Brand Trust“ in den letzten Monaten die Tourismuswirtschaft im Hochpustertal genauer unter die Lupe genommen. Mit dem Ziel, eine Marke für die gesamte Region zu erarbeiten. Das Resultat wurde am 20. Oktober in Toblach den Tourismustreibenden vorgestellt. Rund 250 interessierte Zuhörer hatten sich eingefunden.

Über Erzengel heißt es, dass man ihre Arbeit entlohnen soll, weil sie sonst eines Tages streiken. Das trifft mit Sicherheit auf Engl zu, der sich seinerzeit als „Erz-Engl“ der Südtiroler Fremdenverkehrswirtschaft einen Namen gemacht hat. Wie viel für die sicherlich umfangreiche Arbeit letztlich bezahlt wurde, konnte nicht zweifelsfrei in Erfahrung gebracht werden. Die Summen, die unter der Hand kolportiert werden, sollen jedenfalls beachtlich sein. Allerdings haben nicht die örtlichen Tourismusverantwortlichen die Geldbörse gezückt, sondern Fanz Senfter, der Speckkönig und Präsident der Sextner Dolomiten AG.

Damit ist auch schon die Marschroute fixiert. Die neue Marke soll nicht allein das Hochpustertal samt den Gemeinden Niederdorf, Prags, Toblach, Innichen und Sexten umfassen, sondern auch die sanfte Umklammerung in Richtung Comelico (Padola) und Osttirol (Sillian/Thurntaler) zementieren. Ein klarer Fall für Engl. „Wir haben mit der Marke „3 Zinnen Dolomites“ ein seetaugliches und sturmfestes Schiff vom Stapel gelassen“, lobte der redegewandte Manager die Arbeit seiner Untergebenen. Er gab sich auch davon überzeugt, dass der schwere Dampfer nur schwerlich zu stoppen sein wird. Voraussetzung sei allerdings, dass die Besatzung ihre Hausaufgaben mache. Ob dieser Fingerzeig bei den direkt Betroffenen und dermaßen Beglückten gut ankommt, muss zumindest in Zweifel gezogen werden.

Interessant ist auch eine weitere Botschaft. Direktor Wolfgang Töchterle wies darauf hin, dass die neue Marke „keine individuelle, sondern eine kollektive“ sei. Also eine, die für alle nutzbar sei. Ein Aspekt, der noch für Kontroversen sorgen dürfte. Denn der Aufruf von Arno Kompatscher, unter die wohlige Decke der Dachmarke „Südtirol“ zu kriechen, begegnet man im Hochpustertal noch immer mit einigen Widerständen. Ob die neue Marke auf dem Weg der Gemeinsamkeit hinderlich ist oder neue Klüfte aufreißt, wird sich in Zukunft noch zeigen. Aber dafür hat man ja die Experten. Denn ein Experte ist jemand, der ein Problem für jede Lösung hat. Das hat ein intelligenter Pirat gesagt. Samuel Hall Lord, der in der Karibik sein Unwesen trieb. Er starb übrigens im Jahr 1844!

Mit der neuen Marke kommt nun auch neuer Schwung. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits für die Mitarbeiter. Die wurden in den Bunker der Sextner Dolomiten AG nach Vierschach abkommandiert. Nicht alle sind glücklich über die „englhafte“ Fügung. Aber Engel sind auch flexibel. Und wer nicht an Engel glaubt, der kann laut der deutschen Lyrikerin Gudrun Zydek „ein Engel für andere sein“. Mal schauen, wie viel „Engelhaftes“ sich also noch tut.

Reinhard Weger