Kommentar _ Ausg. 23 – 2016

Zettelwirtschaft

Wie oft haben wir das schon gehört? „Kampf der Zettelwirtschaft“ hallte es durch den politischen Parolenwald. Viele haben sich die Zähmung des bürokratischen Monsters auf ihre Fahnen geschrieben. Doch die Bürokratie, die gesellschaftliche Querschnittslähmung, nimmt immer größere Ausmaße an. Beängstigende Ausmaße. Selbst Justitia stöhnt unter der papiernen Tonnenlast. Derzeit weiß zwar niemand so recht genau, wie viele Gesetze es in Italien gibt. Schätzungen gehen aber von einer Zahl zwischen 150.000 und 170.000 aus. Im Schnitt hat jedes italienische Gesetz rund 30 Paragrafen und jeder Paragraf mehrere Absätze. Das ergibt unter dem Strich dann mehrere Millionen Vorschriften. Ein Wahnsinn!

Ein Paradebeispiel ist der Bereich der Arbeitssicherheit. Dort wird sprichwörtlich alles reglementiert. Fehlt nur noch, dass sogar die Zeiten für den betrieblichen Stuhlgang vorgeschrieben werden. Die „Zeit“ hat schon 2014 in dieser Hinsicht den Begriff der „Unrechtmäßigkeit des Gesetzes“ geprägt. Also die „fortschrittlichste, raffinierteste und unüberwindbarste Form“ der Unmöglichkeit, ein Gesetz zu beachten. Zu jedem Gesetz gibt es ein Gegengesetz. Man braucht also nur einen findigen Advokaten und der juridische Tanz hört gar nicht mehr auf. Das wird von vielen gut betuchten Zeitgenossen auch weidlich ausgenutzt, wie allerhand Justizskandale immer wieder aufzeigen.

Was hingegen die Arbeitsunfälle betrifft, ist natürlich jeder Arbeitsunfall einer zu viel. Es braucht auch klare Regeln, um die Unversehrtheit der Mitarbeiter zu schützen. Denn immerhin ist Südtirol in puncto Arbeitsunfälle im italienischen Spitzenfeld zu finden. Allerdings ist ein statistischer Vergleich nur sehr schwer möglich. Hierzulande lebt ein Bergbauer unterhalb des Hegedex – auf Hochdeutsch „Eidechsspitze“ – mit seinem Transporter nämlich weitaus gefährlicher als beispielsweise der Kollege in der Poebene. Gebaut wird bei uns auch auf Teufel komm raus – sogar in den exponiertesten Lagen. Ein Vergleich ist also schwierig.

Dennoch dürfen Bürokratie und Zettelwirtschaft nicht in Freiheitsberaubung ausarten. Der deutsche Chemiker Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger hat schon 2006 geurteilt, dass „Bürokratie die moderne Form der Freiheitsberaubung“ sei. Er meinte damit zwar, dass die Zettelwirtschaft den Menschen die Zeit für den großen Rest nimmt, aber heute hat diese Aussage eine völlig andere Bedeutung. „Denn als Unternehmer steckt man mit einem Fuß schon im Gefängnis“, wie der Seniorchef der Firma Auroport, Dietmar Auer, meinte. Er steht mit dieser Meinung nicht allein da. Denn ein Restrisiko wird immer bleiben. Egal wie sehr man sich auch anstrengt, alle Regeln und Vorgaben zu erfüllen.

Das Paradoxe daran: Unser Rechtssystem fußt auf Unsicherheit. Es kann dermaßen ausarten, dass ein Unternehmer zu Unrecht kriminalisiert wird, nur weil widersprüchliche Gesetze das zulassen. Es braucht also weniger Gesetze und weniger Zettel, dafür mehr praktischen Hausverstand. Und das richtige Maß. Denn einen Fußballtrainer wird man unter normalen Umständen auch nicht vor Gericht bringen, nur weil sich ein Spieler im Feld verletzt. Wenn doch, gäbe es bald keine Fußballtrainer mehr.

Reinhard Weger