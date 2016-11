Kommentar _ Ausg. 24 – 2016

Medien-Wahl

Wahlen und Medien – das ist seit jeher ein Spannungsfeld der besonderen Art. Politiker und Medien brauchen einander. Wie das Feuer den Sauerstoff. Demokratie funktioniert nur im gemeinsamen Wechselspiel. Insofern sind Wahlen für Politiker und Medien eine spannende Sache. Die Krönung gewissermaßen. Medien sind die vierte Macht im Staat. Oder sollten es zumindest sein. Die Journalisten haben eine „Muezzin“-Position, wie ein Mitglied der Zeit-Chefredaktion heuer im Sommer anlässlich des 70. Geburtstages der deutschen Traditionszeitung sagte. Journalisten müssen also tagtäglich bewerten, welche Nachrichten gebracht werden. Was wichtig und weniger wichtig ist.

Dabei geraten Medien zwangsläufig in Konflikt mit den politisch Aktiven und Mächtigen. Sowohl im Großen wie im Kleinen. In Deutschland wurde der Begriff der „Lügenpresse“ geprägt. Der designierte Präsident Donald Trump schimpft wie ein Rohrspatz über die etablierten Medien. Und auch hierzulande giftet so mancher gegen mediale Gewalt. In diese Kerbe schlug auch Walter Harpf, der Fraktionspräsident von Bruneck. Im Zuge der Fraktionswahlen von Bruneck spürte er den Sog eines Kesseltreibens zwischen „SVP, Baulobby, Kaufleuten, Vereinen und Medien“ um ihn und andere „unliebsame“ Fraktionsmitglieder angeblich aus der Bahn zu werfen. Was für eine Herabwertung der Wähler!

Ein typischer Medien-Effekt: So mancher kommt zwar immer öfter zu Wort, aber immer seltener zur Sache. Der Grundsatz, dass früher Politiker Politik machten und die Medien darüber berichteten, stimmt heute nur mehr bedingt. Vielfach machen die Medien Politik, indem sie die Themen vorgeben und die Politiker führen sie aus. Eine Verdrehung der Rollen, die nicht unproblematisch ist. Der Schweizer Politologe Gerhard Kocher wagte seinerzeit den Ausspruch: „In 20 Jahren dominieren vier Sozialsysteme: Multis, Medien, Militär und Medizin.“ Das war vor 20 Jahren!

Wir haben jedenfalls einige spannende Wahlgänge erlebt. Auf lokaler Ebene genauso wie in der Welt. Nicht überall haben Medien und die politisch Verantwortlichen die beste Figur gemacht. Auch die Wahlbeteiligung befindet sich im konstanten Sinkflug. Wir können es aber besser machen. Denn ein wichtiger Wahlgang steht noch unmittelbar bevor. Es handelt sich um das italienische Verfassungs-Referendum am vierten Dezember. Und auch wenn so mancher der Meinung ist, dass Wahlen und Lotto zwar das Kreuzchen gemeinsam haben, aber die Trefferquote beim Lotto größer sei, so ist es doch wichtig, hinzugehen und die Wahlpflicht zu erfüllen. Denn nur durch Begrenzungen lassen sich politische Freiräume schaffen. Denn die werden uns nicht geschenkt. Wir müssen sie uns schon selbst schaffen! Und sie auch verteidigen.

Reinhard Weger