Kommentar _ Ausg. 09–2017

Mehrwert Ehrenamt

Südtirol ist ein Land der Vereine. Rund ein Viertel aller Menschen über 14 Jahren sind in den verschiedenen ehrenamtlichen Vereinen tätig. Gut 1.600 an der Zahl sind mittlerweile im Onlus-Register des Landes eingetragen. Ohne das Ehrenamt wäre Südtirol um vieles ärmer. Und zwar nicht nur in monetärer Hinsicht. Doch da heutzutage Geld mehr Wert ist als Werte, lohnt es sich, eine einfache Rechnung aufzustellen. Würden allein die rund 130.000 Einsatzstunden der freiwilligen Feuerwehrleute im Pustertal mit einem Pauschalbetrag von 20 Euro pro Stunde aufgerechnet, ergäbe das die Gesamtsumme von 2,6 Millionen Euro. Wenn man dieselben Leistungen mit Berufsfeuerwehrleuten aufbringen müsste, dann wäre das schlicht unfinanzierbar.

Zwar haben nur die Feuerwehren und die anderen Zivilschutz- bzw. Blaulichtorganisationen einen gesetzlichen Auftrag, doch in juridischer und führungstechnischer Hinsicht ist die Situation bei allen Vereinen ähnlich. Und sie sind alle gleich wichtig. Nehmen wir den SSV Bruneck: Deren Funktionäre und Mitglieder haben im Laufe des letzten Jahres rund 28.000 ehrenamtliche Stunden aufgebracht. Macht unter dem Strich 560.000 Euro, wenn man wieder die famosen 20 Euro Stundentarif anwendet. Doch derzeit wird der SSV Bruneck gerupft wie die sprichwörtliche Weihnachtsgans. Eine Steuer- und Buchhaltungskontrolle jagt die nächste. Sowohl die Agentur für Einnahmen, als auch SIAE und Finanzpolizei wühlen sich seit Jahren durch die Akten.

Grund für die Kontrollen sind unterschiedliche Rechtsauslegungen zwischen Staats- und Landesregierung. Es handelt sich also in erster Linie um ein bürokratisches und in zweiter Linie um ein politisches Problem. Der Fall, der mittlerweile kein Einzelfall mehr ist, macht deutlich, dass etwas nicht rund läuft. Denn Vereine brauchen Rechtssicherheit. Simon Pramstaller, der 13 Jahre lang als Präsident des SSV Bruneck wirkte, hat das bereits im Vorjahr mit lauter Stimme auf den Punkt gebracht. Er sprach von Prügel, die den Vereinen seitens der öffentlichen Verwaltung in den Weg gelegt werden. Er kritisierte auch den Umstand, dass ehrenamtliche Vereine wie Kriminelle behandelt würden. Er rief in dieser Sache mehrfach die Politik zu Hilfe. Doch offenbar umsonst. Sein Ruf verhallte in der Wüste. Denn kein einziger Landespolitiker hat sich bei ihm gemeldet, wie er beklagt. Eine löbliche Ausnahme ist Bürgermeister Roland Grießmair, der in dieser Frage reagiert und auf lokaler Ebene Akzente gesetzt hat.

Schon die großen Staatstheoretiker wie John Locke, Charles Montesquieu oder Alexis de Tocqueville waren überzeugt, dass zwischen Staat und Bürgern noch eine dritte Kraft nötig sei, um eine demokratische Gesellschaft zu schaffen. Das sind vor allem die Vereine. Für den Soziologen Joachim Winkler sind Vereine nämlich „Teil der demokratischen Gesellschaft“. Die Ehrenamtlichen vermitteln zwischen dem Staat und den privaten Bürgern, da sie zu beiden Seiten offen sind. Das schafft Transparenz. Und genau das braucht die Politik. Nur darf die Politik die Vereine nicht im Regen stehen lassen! Das wäre fatal für unsere Gesellschaft. Denn die Unwichtigkeit des Ehrenamtes geht anheim mit der Verarmung der Gesellschaft.

Reinhard Weger