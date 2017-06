Kommentar _ Ausg. 13–2017

Impfzwang

Die Meldung über das römische Impfdekret hat auch hierzulande die Wogen hochgehen lassen. Die „Walschen da unten“ wurden ordentlich unter Beschuss genommen. Ob die römischen Minister den Schuss vor den Bug aus dem hohen Norden vernommen haben? Zweifel sind zumindest angebracht! Dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella – auf Staatsbesuch in Südtirol – wurde ebenfalls die Meinung lautstark gegeigt. Selbst die heimischen Onorevoli bekamen ihr Fett ab. Sie wurden wegen ihrer Zustimmung zum Impfdekret als „Falotten“, ja sogar als „miese Hunde“, betitelt. Das – mit Verlaub – ist eine Beleidigung für die Haustiere. Und nicht nur für diese!

Doch der Mensch ist „das Gemeinste, was lebt, und das Schwächste“, wie schon einst Bertold Brecht meinte. Das Impfdekret ist ein beredtes Beispiel dafür, wie man über das Ziel hinausschießen kann. Von beiden Seiten. Die römische Regierung ist einmal mehr von einem Extrem ins andere abgedriftet. Mit den 12 Pflichtimpfungen genauso wie mit den Zwangsmaßnahmen. Denn Zwang hält nicht lange. Und der freie Mann hasst allen Zwang, wie schon ein deutsches Sprichwort so schön sagt. Insofern war es die richtige Botschaft – aber mit dem falschen Maß und den falschen Mitteln.

Wie es anders geht, haben die römischen SVP-Gladiatoren vorgemacht. Hans Berger und Karl Zeller haben in direkten Gesprächen erreicht, dass die Pflichtimpfungen um die Hälfte reduziert und die Geldstrafen drastisch gekürzt werden. Damit würde die Anzahl der Pflichtimpfungen von derzeit vier auf sechs erhöht. Der Entzug der elterlichen Vormundschaft soll ebenfalls auf den politischen Misthaufen geworfen werden. Damit wird das Prinzip der „Zwangsimpfung“ de facto abgeschafft. Will heißen, dass jene Eltern, die nicht bereit sind, ihre Kinder zu impfen, nicht mehr ihrer elterlichen Gewalt beraubt werden. Gut so! Denn eine möglichst hohe Durchimpfungsrate kann nicht mit Zwang, sondern muss ausschließlich mit Überzeugungsarbeit erreicht werden.

Die Diskussion rund um die Impfpflicht hat gezeigt, dass die Kinder das Gewissen der Eltern sind. Doch Kinder sind keine Selbstverwirklichungstherapie, sondern vielmehr moralische Rigoristen. Und was sollen Gesetze ohne Moral? Moral erlahmt zudem ohne entsprechende Einflüsse. So weit, so gut. Doch die Diskussion rund um die Pflichtimpfungen hat gezeigt, dass die Intelligenz vielfach an der Diskussionskultur scheitert. Schade! Denn wir alle verfolgen schließlich das gleich Ziel: Nämlich unseren Kindern die beste Zukunft zu sichern. Mit Zwang wird man das sicherlich nicht erreichen. Denn Zwang fordert den Widerstand geradezu heraus. Doch mit beleidigenden Sprüchen kommt man auch nicht weiter. Denn das, was zwischen gleich und gleich eine Beleidigung heißt, wird, vom Größeren zum Kleineren, als Gewalt bezeichnet. Das sagt ein serbisches Sprichwort. Wie treffend!

Reinhard Weger