Kommentar _ Ausg. 04–2018

Ehrenamtlicher Mehrwert

Südtirol ist ein Land voller Ehrenamtlicher. Eine Hochburg des Ehrenamtes. Rund 150.000 Südtirolerinnen und Südtiroler sind in irgendeiner Weise ehrenamtlich tätig. Viele Bereiche wären ohne Ehrenamtliche gar nicht überlebensfähig. Die Wertschöpfung des Ehrenamtes ist ebenfalls beeindruckend. So wird geschätzt, dass von den Ehrenamtlichen gut zwei Prozent des gesamten Bruttoinlandproduktes des Landes erwirtschaftet wird. Das BIP macht mittlerweile über 20.000 Millionen Euro aus. Zwei Prozent davon sind immerhin 400 Millionen Euro. Das Ehrenamt als sogenannter „dritter“ Sektor findet vorwiegend in den Bereichen Sport, Zivilschutz, Kultur, Religion, Politik, Soziales, Umwelt, Bildung und Gemeinwesen statt.

Die Wichtigkeit des Ehrenamtes steht also außer Frage. Das ist aber nicht allein eine ökonomische, als vielmehr eine soziale und gesellschaftliche Gesamtrechnung. Denn die Arbeit der Ehrenamtlichen ist in vielerlei Hinsicht schlicht unbezahlbar. Ein echter Mehrwert, wie am fünften Dezember 2017 die Power- und Bauern-Frontfrau Maria Hochgruber-Kuenzer zu Recht festgestellt hat. Sie ist überzeugt, dass das Ehrenamt die Menschen wachsen lässt. Das Ehrenamt gibt also einen tieferen Sinn und führt zur gesellschaftlichen Entfaltung.

Die positiven Auswirkungen sind tagtäglich im Land zu sehen. Denn viele Dinge, die normal und selbstverständlich geworden sind, wären ohne die Freiwilligen schlicht nicht zu stemmen. Doch ist wirklich alles so selbstverständlich? Können wir einfach alles als gegeben voraussetzen? Ein Beispiel ist der Gsiesertal-Lauf. Eine wichtige Veranstaltungen, die seine Strahlkraft weit über das beschauliche Gsiesertal hinaus entfaltet hat. Ohne die rund 450 freiwilligen Mitarbeiter gäbe es diese Veranstaltung wohl nicht.

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird zwar in vielen Sonntagsreden über alle Maßen gelobt, bei den konkreten Dingen dann aber außer Acht gelassen. Ausufernde Bürokratie, Verantwortung, unklare rechtliche Situationen und die vom italienischen Staat vorangetriebene Reform des dritten Sektors nagen an den Säulen des Ehrenamtes. Zudem darf auch das Paradoxon der modernen Zeit nicht vergessen werden, demzufolge jene, die Zeit hätten, keine Lust auf ehrenamtliche Betätigung haben und jene, die Lust hätten, keine Zeit mehr haben.

Das Ehrenamt bedeutet nicht einfach „gratis zu arbeiten“, sondern ein „Amt in Ehren“ auszuüben. Nur so kann letztlich ein entsprechender Mehrwert erzeugt werden. Dafür aber braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Und weniger inhaltsleere Sonntagsreden.

Reinhard Weger