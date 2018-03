Kommentar _ Ausg. 05–2018

Parlamentswahlen

Die italienischen Parlamentswahlen sind geschlagen und die Sieger haben Bauchweh. Zumindest in Südtirol. Denn die SVP hat mit ihrem Kuschelkurs gegenüber dem „Partito Democratico“ von Matteo Renzi zwar für eine autonomiefreundliche Vertretung in Rom gesorgt, aber ihren klassischen Bündnispartner verloren. In Rom hat sich die politische Achse verschoben. Das Rechtsbündnis hat die Wahlen gewonnen, der PD wurde von den Wählern abgestraft. Die europakritischen und populistischen Kräfte der 5-Sterne-Bewegung und der Lega haben massiv Zulauf erhalten. Für viele unverständlich, aber so funktioniert Demokratie nun einmal.

Damit wird eine Regierungsbildung in Rom nicht gerade leicht. Von politischer Stabilität ist man meilenweit entfernt. Immer wieder wird das Schreckgespenst von Neuwahlen bemüht. Das aber macht ohne eine gründliche Entrümpelung des aktuellen Wahlgesetzes kaum Sinn. Das gemischte Wahlsystem hat die Erwartungen nämlich nicht erfüllt und hat vielmehr dazu geführt, dass 24 Stunden nach dem Wahlgang noch immer Stimmen ausgezählt werden mussten. Ein Wahnsinn und einer westlichen Demokratie fast schon unwürdig!

Ein großes Problem dieser Wahlen sind die vielen ungültigen und weißen Stimmen. Das muss zu denken geben. Denn wenn immer mehr Menschen glauben, dass in den Wahlurnen nicht die Stimmzettel, sondern politische Hoffnungen begraben werden, dann hat die Gesellschaft ein Problem. Diese Unzufriedenheit fußt in der Erkenntnis, dass die Kandidaten ohnehin schon ihr Mandat haben. Das führte dazu, dass es weder einen ordentlichen Wahlkampf gab noch eine richtige Auswahl unter den Kandidaten. Die politische „Zwangsbeglückung“ mit der feschen Maria Elena Boschi und dem erfahrenen Politfuchs Gianclaudio Bressa kam bei vielen SVP-Wählern schlicht nicht sonderlich gut an.

Das führte dazu, dass im Pustertal im Vergleich zu den Parlamentswahlen von 2013 deutlich weniger Bürger zur Wahl gingen. Zum Teil rauschte die Wahlbeteiligung sogar mehr als 20 Prozent nach unten. Die SVP konnte zwar dennoch ein gutes Ergebnis erzielen, musste aber in den ladinischen Tälern ordentlich Federn lassen. In Badia/Abtei und Corvara verlor die edelweiße Sammelpartei sogar zweistellig. Das Hick-Hack rund um den bestens in Rom vernetzten Daniel Alfreider, der künftig in der Landespolitik sein Glück suchen wird, hat sich negativ ausgewirkt.

Wie es nun in Rom weitergeht, weiß derzeit niemand. Die SVP hat das Maximum herausgeholt. Allerdings sind Triumpf- und Freudenschreie nicht angebracht. Denn die Frage, warum so viele Menschen dieser Wahl fern geblieben sind bzw. weiß oder ungültig gewählt haben, ist eine drückende Hypothek, die unverzüglich aufgearbeitet werden muss. Ehrlich und offen. Denn sonst folgt die Quittung auf dem Fuß.

Reinhard Weger