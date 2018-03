Kommentar _ Ausg. 06–2018

Der Rechtsruck

Die italienische Parteienlandschaft ist seit der Parlamentswahl am vierten März 2018 nicht mehr wiederzuerkennen. Die Wochenzeitung „ff“ schrieb gar von einer „politischen Revolution“. Wen wundert’s? Die Menschen sind einer Politikerkaste überdrüssig, die vor den Wahlen stets das Blaue vom Himmel verspricht und nach dem Wahlgang dem normalen Wahlvolk entrückt. Die wirtschaftliche und soziale Situation der vergangenen Jahre hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich der Zorn in den Wahlkabinen entladen hat. Doch ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass es im Wirtschaftsleben keine Revolutionen, sondern nur Entwicklungen gegeben hat. Allerdings haben die Revolutionen stets das politische Leben umgestaltet. Das wird auch in Italien nicht anders sein.

Die römische Realpolitik, wie wir sie kennen, hat sich selbst abgeschafft. Oder sie wurde abgewählt. Je nach Sichtweise. Fakt ist, dass die „gute alte Zeit“ in der Parteienlandschaft, diese rückwärts datierte Utopie, definitiv der Vergangenheit angehört. Doch nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa hat sich ein Rechtsruck bemerkbar gemacht. Populisten und politische Poltergeister drängen in die erste Reihe. Ehrliche Politiker schenken den Wählern reinen Wein ein, doch Populisten paschen. Und werden dann auch noch massenhaft gewählt! Das verstehe wer will! Nun stellt sich die Frage, welche Schlüsse die etablierten Parteien daraus ziehen. Rücken sie nach rechts, um die Populisten einzuholen? In jedem Fall müssen sie lernen, ihre Botschaften griffiger und vor allem verständlicher „rüberzubringen“.

Genau da gilt es anzusetzen. Denn die politische Zeitenwende kam nicht ganz unerwartet. Doch mit dem Unerwarteten ist es so eine Sache: Es geschieht immer und trotzdem wundern wir uns, dass es geschieht. Wenn man sich die Reden anlässlich des Pustertaler SVP-Parteitages so anhörte, muss man unweigerlich den Eindruck bekommen, dass die Sammelpartei von der politischen Entwicklung in Rom kalt erwischt wurde. Die höchsten Parteienvertreter machten gleich mehrfach klar, dass sie „in Rom mit niemandem politisch verheiratet“ seinen. Klarer kann man die schleichende Abnabelung vom PD nicht zelebrieren. Damit werden jene Kräfte gestützt, die sich seit jeher für eine neutrale Position in Rom ausgesprochen haben. Es wäre ehrlich, dies auch klar aufzuzeigen und aus den Fehlern der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Denn wenn es zum Wesen der Sammelpartei gehört, das sogenannte „gesunde Volksempfinden“ zu repräsentieren, dann ist klar, dass dieses derzeit nach rechts tendiert. Stichwort Masseneinwanderung: Da braucht es klare Aussagen und Fakten. Allerdings darf die Forderung nach mehr Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Migranten-Kriminalität nicht mit der Forderung nach rechten Schlagstockmaßnahmen verwechselt werden. Denn dann geht es in die falsche Richtung. Wir sollten auch nicht die Rechtspopulisten unterschätzen oder gar belächeln. Denn sie haben gezeigt, dass sie ihr Publikum keineswegs für dümmer verkaufen als sie selber sind.

Das sind ein paar gute Wünsche – passend zu Ostern. In diesem Sinn entbiete ich Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – im Namen des gesamten Teams die besten Osterwünsche! Bleiben Sie uns gewogen!

Reinhard Weger