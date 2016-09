UFO-Summer 2016 - Klappe, die Siebzehnte!_Ausg.14-2016

Wann wird mal wieder richtig Sommer...? In Bruneck lässt sich das ganz einfach beantworten: Sobald der UFO-Summer wieder beginnt! Und der steht bereits in den Startlöchern. Vom 12. Juli bis 18. August gibt es wieder was für die Augen und für die Ohren, was fürs Herz und für den Verstand, und von allem noch ein bisschen mehr...

Open-Air-Kino in der UFO-Arena in Bruneck

Mittlerweile ist das Sommerprogramm des Jugend- und Kulturzentrum UFO aus der Pustertaler Kulturszene nicht mehr wegzudenken. An die 6.000 Gäste haben die Veranstaltungsreihe im vergangenen Sommer besucht, Tendenz steigend. Denn wo ist Filmgucken und Musik genießen schöner als unter freiem Himmel in der wunderschönen Naturarena und auf der Caféterrasse des UFO! Bei schlechtem Wetter wird die Vorführung einfach kurzerhand in den coolen Veranstaltungssaal des UFO verlegt.

Umfangreiches Programm

Auch in der siebzehnten Auflage des UFO-Summer ist es den Veranstaltern ein Anliegen, dem Publikum ein tolles Programm für Jugendliche und Erwachsene, für Einheimische und Gäste zu bieten und einen Beitrag zur Film- und Musikkultur zu leisten. Zwanzig Filme, acht Konzerte und eine Buchvorstellung stehen heuer auf dem Kulturprogramm. Die Projektgruppe mit Gertraud Sieder, Christian Mair, Gernot Nagelschmied, Hanspeter Niederkofler, Gunther Niedermair und Georg Schondorf hat bei der Auswahl der vierzehn Abendfilme (jeweils am Dienstag und Donnerstag) wieder ein besonderes Augenmerk auf Vielseitigkeit und eine gute Kombination aus Qualität und sommerlicher Leichtigkeit gelegt. Los geht’s mit der Tragikomödie „Hin und weg“, einem berührenden Film über das, was wirklich zählt im Leben. Der 2016 mit dem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm „Amy“ erzählt mit großer Sensibilität die Geschichte der Ausnahmekünstlerin Amy Winehouse. Der Film „Everest“, gedreht zum Teil im Schnalstal, berichtet in imposanten Bildern von der Katastrophe im Mai 1996 am höchsten Berg der Erde. Gefühlsbetont geht es zu in der französischen Komödie „Verstehen Sie die Béliers?“. Der Film „Honig im Kopf“ mit Dieter Hallervorden, Emma und Til Schweiger erzählt von einer spannenden Reise mit dem an Alzheimer erkrankten Großvater nach Venedig. Und Südtirol liegt auf dem Weg... Empfehlenswert auch der Film “Samba“ über eine vorsichtige Annäherung zwischen einem Einwanderer ohne Papiere und einer Managerin mit Burnout in Paris. Und das sind nur einige der wirklich sehenswerten Streifen...

Spannende Kinderfilme und musikalische Weltreise

Wie immer hat die Projektgruppe in ihrer Programmgestaltung auch an den jüngsten Nachwuchs gedacht. Und so werden an den Dienstagen um 17 Uhr wieder spannende Kinderfilme im UFO Saal gezeigt. Die Palette der sechs Kinderfilme reicht von „Shaun das Schaf“ über „Asterix im Land der Götter“ bis zu „Oh, wie schön ist Panama“ nach Janosch. Die Kinder können sich, passend zu den jeweiligen Filmen, bereits ab 16 Uhr auf ein lustiges Rahmenprogramm freuen.

Der Mittwochabend steht ab 20.30 Uhr auch heuer im Zeichen der musikalischen Weltreise. In diesem Jahr sind Kuba, Australien, USA, Deutschland, Österreich, Ladinien und natürlich auch Bruneck selbst zu Gast auf der Open-Air Bühne. Oder in Namen ausgedrückt geben sich Musiker wie Caravãna Sun, Michael Lane, Lylit oder Laura Willeit und Hubert Dorigatti die Ehre. Am 12. August findet das Gospel-Konzert mit ProVoXis statt, einem Chor, der sich aus 22 Jugendlichen aus dem Gadertal zusammensetzt.

Filmfeschtl als Höhepunkt

Einen ganz besonderen Höhepunkt hat das UFO noch in petto: Alle zwei Jahre findet zusätzlich das „Filmfeschtl“ statt, und heuer ist es wieder soweit! Diesmal ist es der Brunecker Filmproduzentin Annie Brunner gewidmet. Wer sie bis dato noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte sich das dreitägige Programm keinesfalls entgehen lassen. Den Auftakt bildet am Donnerstag, den 28. Juli der Film „Die Hebamme – Auf Leben und Tod“. Tags darauf wird nach der Buchpräsentation von Renate Mumelter gemeinsam mit Martin Kaufmann (Cinema. Film in Südtirol seit 1945) der wohl bekannteste Film von Brunner‘s Roxy Film Produktionsfirma vorgestellt: „Wer früher stirbt ist länger tot“. Den Abschluss macht am Samstag, den 30. Juli der Film „Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit“, bei dem einige Szenen auch in Bruneck gedreht wurden. Anschließend erzählt Annie Brunner in einem Gespräch von ihrer Leidenschaft für das Filmgeschäft. Abgerundet wird das Feschtl mit einem Konzert der Sieger des heurigen Upload-Festivals, Perin & Barbarossa.

Dass die gesamte die Veranstaltungsreihe weiterhin bei freiem Eintritt angeboten werden kann, liegt den Verantwortlichen des UFO sehr am Herzen. Möglich sei das aber nur dank der Unterstützung vieler Partner und Sponsoren, wie der Leiter des UFO Gunther Niedermair betont, der Stadtgemeinde Bruneck, des Amtes für Jugendarbeit, des Amtes für audiovisuelle Medien, der Raiffeisenkassen des Pustertals, der Stadtwerke Bruneck, Graber & Partner, Buchladen am Rienztor, harpf Getränke, Pustertaler Zeitung und Radio Holiday.

Das umfassende Programm mit Fotos und Videos findet sich unter www.ufobruneck.it

jst