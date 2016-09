Zeitbank Bruneck - Der wertvollste Einsatz_Ausg.14-2016

Bei der diesjährigen Vollversammlung der Zeitbank Bruneck wurde ein neuer Ausschuss gewählt. Nachdem der langjährige Präsident Dr. Adolf Steger nicht mehr zur Verfügung stand, wurde sein bisheriger Stellvertreter Reinhold Pattis zum Präsidenten gewählt. Martha Aschbacher ist die neue Vize-Präsidentin. Im Ausschuss vertreten sind zudem Karl Crepaz, Melitta Irschara und Teresa Mühlmann. Die Zeitbank ist ein Erfolgsmodell.

Die Zeitbank ist eine Vereinigung von Personen und öffentlichen Körperschaften ohne Gewinnabsichten mit dem Ziel, die solidarisch menschlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern zu fördern. Dies erfolgt durch die Organisation von Initiativen, die den Austausch von Diensten und Tätigkeiten zwischen Personen ohne jegliche Geldvermittlung ermöglichen und unterstützen. Eine Vergütung erfolgt ausschließlich in Form von Zeit (in Stunden bzw. halben Stunden). Nur direkt anfallende Spesen (mit Beleg) können in Geld zurückgefordert werden, zum Beispiel Materialspesen, die für Reparaturen notwendig sind, Benzinspesen und Ähnliches.

Die Zeitbank Bruneck wurde im März 2002 von Mitgliedern des Seniorengemeinderates und Vertretern der Gemeinde Bruneck gegründet und hat ihren Sitz im Rathaus von Bruneck. Die Vereinigung versteht sich als moderne Nachbarschaftshilfe. Das Brunecker Modell hat bereits Schule gemacht. In Südtirol gibt es bereits mehrere Zeitbanken mit teils recht verschiedenen Ausrichtungen. Auch in anderen europäischen Staaten sind ähnliche Institutionen aktiv.

Wer kann Mitglied werden?

Mitglied der Zeitbank Bruneck kann jeder volljährige Bürger des Pustertales werden. Beim Beitritt werden unter anderem die Statuten, das Reglement, ein Heft für Bon-Schecks und die Verzeichnisse der Mitglieder und ihrer Angebote ausgehändigt. Für die Einschreibung wird eine einmalige Gebühr von 10 Euro eingehoben; andere Gebühren fallen zur Zeit nicht an. Jedes Mitglied ist unfall- und haftpflichtversichert.

Für die Mitgliedschaft können laut Statut pro Jahr zwei Stunden verrechnet werden. Derzeit werden jedem Mitglied eine Stunde angelastet. Ein Mitglied kann aber auf höchstens 200 Stunden Guthaben kommen. Bei mehr als 200 Stunden werden die überzähligen Stunden auf Vorschlag des Inhabers bzw. der Inhaberin oder durch den Vorstand auf andere bedürftige Mitglieder verteilt oder werden der Zeitbank für anfallende Stundenspesen gutgeschrieben. Die Mitglieder suchen sich selbst jene aus, die sie in Anspruch nehmen sollen. Für die Qualität des geleisteten Dienstes haftet jeder selbst; der Verein kann damit nicht belastet werden. Zweimal im Jahr werden die Mitglieder über ihren Zeit-Kontostand informiert.

Tätigkeiten

Es dürfen keine Tätigkeiten ausgeübt werden, für die eine Einschreibung in ein Berufsalbum, Kollegium oder Verzeichnis erforderlich ist. Die Zeitbank beabsichtigt auf keinen Fall, die Arbeit von Freiberuflern oder Handwerkern zu beeinträchtigen. Um es klar auf den Punkt zu bringen: es dürfen keine Rechnungen oder Belege ausgestellt werden mit Ausnahme von Zeitgutscheinen. Wer zwei Jahre hintereinander weder einen Dienst leistet noch in Anspruch nimmt, wird vom Präsidenten aufgefordert mitzuteilen, ob die betroffene Person noch Mitglied bleiben möchte.

Es ist sehr wichtig, dass sich die Mitglieder gegenseitig kennen lernen. Daher werden verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten, wie eine Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmarkt, Vollversammlung, Grillnachmittage, Ausflüge. Dies alles unter dem Motto: „Mit wem ich gut gefeiert habe, den rufe ich auch später an“ (Zitat: Dr. Pycha bei einem Vortrag für die Zeitbank). Über die Angebote und Aktivitäten werden die Mitglieder schriftlich oder mittels E-Mail informiert.

Welche Dienste werden angeboten?

Die Zeitbank Bruneck hat mittlerweile rund 120 Mitglieder, die unter anderem folgende Dienste anbieten:

• Hilfe im sozialen und pflegerischen Bereich wie Begleitung bei Spaziergängen, zum Einkaufen oder zu Ämtern, Freizeitgestaltung, kurzfristige Betreuung von Kleinkindern oder Haustiere, Gesundheitsvorsorge und Betreuung und anderes mehr;

• Hilfe bei Büroarbeiten, Übersetzungen, Nachhilfe in Deutsch, Italienisch, Englisch, Russisch, Hilfe im EDV-Bereich;

• Hilfe im Haushalt wie Fenster putzen, bügeln, nähen, aufräumen, Kuchen backen, im Garten Rasenpflege, Grabpflege, Pflege von Zimmerpflanzen, verschiedene Reparaturarbeiten wie Möbelreparaturen, Hydraulikarbeiten, Holzarbeiten, handwerkliche Angebote wie Holzhacken, Schnee räumen, Gravur von Besteck, verschiedene Angebote wie Musikstunden, verschiedene Massagen und energetische Heilmethoden, Hilfe bei Abfassung von Mietverträgen, Traumdeutung, Kräuter- und Heilkunde und anderes mehr.

Alle diese Tätigkeiten müssen zeitlich begrenzt sein und dürfen nicht professionellen Anbietern schaden. Zum Beispiel darf niemand von der Zeitbank aus eine regelmäßige Reinigung von Stiegenhäusern in Kondominien übernehmen.

Reinhold Pattis

